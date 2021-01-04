BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2021 15:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BNS Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896683
BIST
17:091.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,43
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:097,3776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0523
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:099,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:09459,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,95
|Açılış
|: 459,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:09
|NIBAS
|57,20
|25.602.672
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|5.770.123
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.197.328
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.074.832
|% -9,56
|
|KARTN
|87,30
|67.074.258
|% -8,63
|
|EKGYO
|2,30
|1.818.356.480
|% 7,48
|
|GUBRF
|81,00
|1.527.050.117
|% -5,87
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.251.207
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.224.162.632
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.031.906.640
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,30
|1.818.356.480
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|718.157.767
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.210.447
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,93
|603.149.068
|% 5,78
|
|ISFIN
|4,02
|810.388.990
|% 4,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3728
|7,3776
|% -0,70
|
|Euro
|9,0697
|9,0778
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0085
|10,0586
|% -1,17
|
|Frank
|8,3438
|8,3941
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9583
|1,9682
|% -0,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|44,79
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,64
|