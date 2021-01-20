BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBNB Fonun Risk Değeri Değiştiği için Tanıtım Formu güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903488BIST