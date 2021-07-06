BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.07.2021 12:00
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNZ Fon Tanıtım Formu Güncelleme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946879
BIST
12:181.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:188,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6744
En Düşük
8,6270
12:1810,2716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0213
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:18503,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,27
|Açılış
|: 503,54
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:17
|GWIND
|3,74
|135.108.703
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.343.806
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.795.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.847.630
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,20
|4.881.957
|% -6,08
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,71
|483.322.083
|% 0,81
|
|THYAO
|14,11
|347.228.954
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,48
|222.146.791
|% 0,74
|
|EREGL
|18,31
|216.412.342
|% 0,49
|
|KOZAL
|111,60
|199.528.625
|% 0,18
|
|GARAN
|8,71
|483.322.083
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|120.531.782
|% 0,45
|
|PEKGY
|1,30
|63.359.367
|% 0,78
|
|TSKB
|1,29
|53.856.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,48
|222.146.791
|% 0,74
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6697
|8,6733
|% 0,10
|
|Euro
|10,2676
|10,2731
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9690
|12,0290
|% 0,04
|
|Frank
|9,3492
|9,4055
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3038
|2,3154
|% -0,01
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,47
|
|Altın Gr.
|503
|503
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|23,00
|
|Tam
|3.310
|3.395
|23,73
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|11,48
|
|Çeyrek
|802
|821
|5,74
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|0,48
|