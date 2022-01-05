BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
05.01.2022 22:38
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRC tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989148
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6711
En Düşük
13,6332
18:0515,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0138
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4787
En Düşük
15,4246
18:05795,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 12,84
|Açılış
|: 796,21
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6388
|13,6404
|% -0,20
|
|Euro
|15,4283
|15,4890
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,4649
|18,5575
|% 2,13
|
|Frank
|14,8292
|14,9186
|% 1,78
|
|Riyal
|3,6263
|3,6444
|% 1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,33
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,69
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,07
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198