BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.02.2022 15:41
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNA tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004510
BIST
16:561.954
En Yüksek
|Değişim
|: 5,54%
|| 102,62
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:5613,8796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1434
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:5615,6305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,2150
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:56841,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -14,14
|Açılış
|: 839,85
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TIRE
|9,46
|27.991.235
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|167.202.691
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,95
|3.331.422
|% -2,36
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,94
|8.197.393
|% -1,55
|
|THYAO
|27,34
|6.007.259.125
|% 8,15
|
|EREGL
|30,92
|2.646.741.075
|% 6,33
|
|KRDMD
|11,39
|1.475.650.231
|% 7,96
|
|GARAN
|11,40
|1.422.259.595
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,67
|1.080.240.368
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.080.240.368
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,06
|592.006.241
|% 3,52
|
|THYAO
|27,34
|6.007.259.125
|% 8,15
|
|KLGYO
|0,89
|167.202.691
|% -3,26
|
|HUNER
|2,79
|428.173.769
|% 4,89
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8476
|13,8740
|% -1,06
|
|Euro
|15,6155
|15,6346
|% -1,33
|
|Sterlin
|18,4887
|18,5814
|% -1,20
|
|Frank
|14,8888
|14,9785
|% -1,33
|
|Riyal
|3,6818
|3,7003
|% -1,15
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,05
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-16,21
|
|Cumhuriyet
|5.624
|5.709
|-461,00
|
|Tam
|5.586
|5.731
|-475,02
|
|Yarım
|2.700
|2.772
|-229,78
|
|Çeyrek
|1.354
|1.386
|-115,11
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|-1,30
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 67 artarak (% 5.73 ) 1, 766
-
17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, RALYH, ALBRK, ATSYH, OYLUM, ISBTR, VERTU, ATAGY, BRKO, KERVN
-
17:07
NTHOL, GENTS, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:07
GMSTR, QNBFL, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:07
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 254 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 6 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 2 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem