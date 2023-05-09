BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.05.2023 08:04
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148424
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5189
En Düşük
19,4689
17:5921,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,4771
En Düşük
21,2827
17:591.271,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.271,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.271,77
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5044
|19,5082
|% 0,03
|
|Euro
|21,4412
|21,4476
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,5220
|24,6450
|% -0,05
|
|Frank
|21,8375
|21,9690
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.028
|6,31
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|3,06
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.540
|4.625
|9,00
|
|Çeyrek
|2.249
|2.298
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,05
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,35
|