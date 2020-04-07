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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

07.04.2020 13:54
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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2019 tarih ve 31/729 sayılı kurul kararı Para Piyasası fonlarının portföyünün asgari %25'nin  devlet iç borçalanma araçlarına yatırıma yönlendirilir kuralı gelmesi ile birlikte  kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun bu şartları sağlayamayacağından  kurucusu olduğumuz  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun  09.03.2020 tarihli  12233903-325.02-E.2797 sayılı  izni ile tasfiyesine karar verilmiştir. Tasfiye Denetimi  PwC Bağımsız Denetim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 55608 sıra numarası ile tasfiye işlemi 19.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835728


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BFREN 214,50 3.295.625 % 10,00  
IDEAS 2,42 240.426 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
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Sterlin 8,3199 8,3616 % 0,69  
Frank 6,9382 6,9800 % 0,61  
Riyal 1,7910 1,7999 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -12,04  
Altın Gr. 358 358 -4,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,19 15,24 0,21  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,03  
B. Petrol 33,77 33,77 0,72  
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