BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
07.04.2020 13:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2019 tarih ve 31/729 sayılı kurul kararı Para Piyasası fonlarının portföyünün asgari %25'nin devlet iç borçalanma araçlarına yatırıma yönlendirilir kuralı gelmesi ile birlikte kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun bu şartları sağlayamayacağından kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2020 tarihli 12233903-325.02-E.2797 sayılı izni ile tasfiyesine karar verilmiştir. Tasfiye Denetimi PwC Bağımsız Denetim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 55608 sıra numarası ile tasfiye işlemi 19.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835728
BIST
16:4394.471
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 2.400,09
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:436,7504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:437,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3757
En Düşük
7,2810
16:43357,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,22
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.856.698
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.486
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.295.625
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|ASELS
|24,92
|954.996.808
|% 5,15
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|SASA
|9,56
|514.749.555
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,91
|377.334.007
|% 2,14
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|TSKB
|0,95
|120.606.541
|% 2,15
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3199
|8,3616
|% 0,69
|
|Frank
|6,9382
|6,9800
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7910
|1,7999
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,04
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,77
|33,77
|0,72
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