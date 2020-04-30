BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 16:42
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841725
BIST
17:57101.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -413,04
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:576,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
17:577,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0921
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
17:57383,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 383,14
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.659.385
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.971.339
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.558
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.491.273
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|17.139.859
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.919.776
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|50.248.778
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.491.063.537
|% -0,83
|
|THYAO
|10,64
|753.329.936
|% 0,19
|
|ASELS
|27,12
|651.938.912
|% -1,02
|
|AFYON
|2,70
|569.330.547
|% 6,30
|
|PETKM
|3,56
|520.949.023
|% -1,11
|
|AFYON
|2,70
|569.330.547
|% 6,30
|
|GARAN
|8,34
|1.491.063.537
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|270.614.651
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,09
|330.699.787
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|157.595.633
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7713
|8,8153
|% 1,51
|
|Frank
|7,1907
|7,2340
|% 1,16
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|2,62
|
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