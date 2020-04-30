BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.407.448
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|53.903.595
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|33.177.574
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KUTPO
|11,71
|57.896.514
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7048
|8,7485
|% 0,74
|Frank
|7,1531
|7,1962
|% 0,63
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,71
|Altın Gr.
|383
|383
|0,26
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-0,80
|Tam
|2.519
|2.573
|-0,90
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,40
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,24
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
Seans Raporu
- 16:49ATLAS Yüzde -4.90 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 386, 040 adet işlem
- 16:48BURCE Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 757 adet işlem
- 16:47BAKAB Yüzde -4.58 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 544, 605 adet işlem
- 16:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, KRDMD
- 16:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, SODA