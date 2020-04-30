BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 16:53
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841733
BIST
16:41100.228
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -1.367,23
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:416,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:417,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:41383,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,60
|Açılış
|: 383,42
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.907.797
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.416.997
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|57.928.049
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|14.710.554
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.699.754
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.440.967
|% -9,99
|
|GARAN
|8,30
|1.301.773.699
|% -1,31
|
|THYAO
|10,55
|642.795.372
|% -0,66
|
|ASELS
|26,92
|572.931.143
|% -1,75
|
|PETKM
|3,53
|467.137.446
|% -1,94
|
|AFYON
|2,58
|391.616.210
|% 1,57
|
|ADESE
|1,45
|253.929.854
|% -5,84
|
|GARAN
|8,30
|1.301.773.699
|% -1,31
|
|AFYON
|2,58
|391.616.210
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,09
|294.136.306
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,05
|150.416.937
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7053
|8,7489
|% 0,75
|
|Frank
|7,1560
|7,1991
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,86
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-4,10
|
|Tam
|2.515
|2.570
|-4,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-2,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|2,12
|
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