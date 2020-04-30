BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:11
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841771
BIST
17:17100.460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.135,69
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:176,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:177,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6139
En Düşük
7,5375
17:17382,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 382,75
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.821.219
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.613.197
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.028.059
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.146.050
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.873.742
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.767.358
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|14.265.897
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.355.999.210
|% -0,83
|
|THYAO
|10,61
|684.882.779
|% -0,09
|
|ASELS
|26,96
|601.814.502
|% -1,61
|
|PETKM
|3,54
|478.486.808
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|415.809.499
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|262.325.365
|% -5,19
|
|GARAN
|8,34
|1.355.999.210
|% -0,83
|
|AFYON
|2,62
|415.809.499
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|311.683.182
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|154.497.193
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7244
|8,7682
|% 0,97
|
|Frank
|7,1660
|7,2092
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,25
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-0,90
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-0,90
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,08
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,75
|26,75
|2,53
|