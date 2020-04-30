BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:23
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841787
BIST
17:11100.453
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.142,43
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:116,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:117,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6110
En Düşük
7,5375
17:11382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.573.366
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.008.581
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.798.183
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.101.232
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.846.121
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.732.456
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.619.211
|% -9,99
|
|GARAN
|8,32
|1.349.513.192
|% -1,07
|
|THYAO
|10,59
|678.679.101
|% -0,28
|
|ASELS
|26,96
|598.880.897
|% -1,61
|
|PETKM
|3,54
|476.405.169
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|414.732.861
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|260.168.207
|% -5,19
|
|GARAN
|8,32
|1.349.513.192
|% -1,07
|
|AFYON
|2,62
|414.732.861
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,10
|307.185.046
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,06
|152.750.198
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7245
|8,7683
|% 0,97
|
|Frank
|7,1680
|7,2111
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,21
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-1,00
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-1,10
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,75
|26,75
|2,53
|