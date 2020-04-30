BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:28
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841791
BIST
17:33100.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -678,59
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:336,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:337,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6216
En Düşük
7,5375
17:33383,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 383,33
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|55.202.569
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.633.316
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.926.423
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.216.221
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.956.200
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.791.883
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.912.732
|% -9,99
|
|GARAN
|8,36
|1.394.967.268
|% -0,59
|
|THYAO
|10,63
|697.528.098
|% 0,09
|
|ASELS
|27,04
|611.664.210
|% -1,31
|
|PETKM
|3,54
|485.014.793
|% -1,67
|
|AFYON
|2,73
|456.813.775
|% 7,48
|
|AFYON
|2,73
|456.813.775
|% 7,48
|
|ADESE
|1,46
|264.500.133
|% -5,19
|
|GARAN
|8,36
|1.394.967.268
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,09
|314.380.832
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|155.054.091
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7304
|8,7741
|% 1,04
|
|Frank
|7,1787
|7,2219
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,25
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-0,90
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-0,90
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,08
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,75
|26,75
|2,53
|