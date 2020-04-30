BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:33
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841793
BIST
17:23100.505
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.090,21
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:236,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:237,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6148
En Düşük
7,5375
17:23382,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 382,71
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|54.028.401
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.565.275
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|83.503.000
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|TACTR
|4,68
|1.887.940
|% 9,86
|
|ARDYZ
|27,90
|14.772.464
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.654.517
|% -9,99
|
|KRONT
|24,52
|49.868.498
|% -9,99
|
|HUBVC
|21,74
|276.752.192
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,74
|276.752.192
|% -9,94
|
|ADESE
|1,45
|262.787.996
|% -5,84
|
|AVOD
|2,63
|243.650.163
|% -4,36
|
|ODAS
|1,78
|235.055.909
|% -3,78
|
|TKNSA
|7,19
|197.065.686
|% -6,26
|
|ADESE
|1,45
|262.787.996
|% -5,84
|
|IHLGM
|1,06
|154.643.775
|% -1,85
|
|ODAS
|1,78
|235.055.909
|% -3,78
|
|AVOD
|2,63
|243.650.163
|% -4,36
|
|HLGYO
|1,41
|50.407.606
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7306
|8,7743
|% 1,04
|
|Frank
|7,1740
|7,2173
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
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