BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.316
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.926.423
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|54.038.325
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|ISMEN
|5,74
|110.458.690
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7309
|8,7747
|% 1,04
|Frank
|7,1802
|7,2235
|% 1,01
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
Seans Raporu
- 17:45PINSU Yüzde -9.99 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 313, 701 adet işlem
- 17:44AKMGY Yüzde -4.09 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930 adet işlem
- 17:43SNPAM Yüzde -9.60 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 738, 266 adet işlem
- 17:42YAPRK Yüzde -4.31 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 742 adet işlem
- 17:41XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1133, 85 kaybederek (% -0.95 ) 117, 995