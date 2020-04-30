BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:52
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841818
BIST
17:37101.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -519,26
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:376,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:377,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0619
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6213
En Düşük
7,5375
17:37383,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.930.775
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.226.344
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.222.880
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.806.474
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.987.919
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|14.359.932
|% -9,99
|
|YKBNK
|2,09
|320.836.902
|% -1,88
|
|HUBVC
|21,76
|281.731.051
|% -9,86
|
|ADESE
|1,48
|265.648.521
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|253.651.179
|% -3,24
|
|AVOD
|2,68
|247.352.597
|% -2,55
|
|ADESE
|1,48
|265.648.521
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,06
|155.877.279
|% -1,85
|
|ODAS
|1,79
|253.651.179
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,05
|102.678.283
|% -5,41
|
|AVOD
|2,68
|247.352.597
|% -2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7375
|8,7813
|% 1,12
|
|Frank
|7,1773
|7,2205
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-7,16
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-10,90
|
|Tam
|2.508
|2.563
|-11,30
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-5,50
|
|Çeyrek
|613
|627
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,14
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|2,57
|