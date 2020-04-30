BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841824
BIST
17:46101.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -497,85
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:466,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
17:467,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1083
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6676
En Düşük
7,5375
17:46383,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 383,36
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|55.226.591
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.948.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.648.998
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.227.234
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.993.427
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.806.474
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.600.677
|% -9,99
|
|GARAN
|8,37
|1.429.429.536
|% -0,48
|
|THYAO
|10,66
|716.014.302
|% 0,38
|
|ASELS
|27,10
|630.547.530
|% -1,09
|
|PETKM
|3,56
|498.900.649
|% -1,11
|
|AFYON
|2,70
|476.732.520
|% 6,30
|
|AFYON
|2,70
|476.732.520
|% 6,30
|
|ADESE
|1,48
|266.384.020
|% -3,90
|
|GARAN
|8,37
|1.429.429.536
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,09
|321.647.876
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|156.269.047
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7341
|8,7779
|% 1,08
|
|Frank
|7,1817
|7,2250
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-7,28
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-2,10
|
|Tam
|2.517
|2.572
|-2,20
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,10
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,70
|26,70
|2,48
|