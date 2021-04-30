BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 09:20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933026
BIST
10:361.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:368,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:369,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:36469,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TIRE
|6,18
|1.689.711
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|50.910.093
|% 9,79
|
|DAGHL
|11,35
|1.167.931
|% 9,34
|
|GOZDE
|7,32
|69.672.302
|% 9,25
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|KRTEK
|11,70
|35.070.608
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|751.802
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|27,14
|25.317.744
|% -5,70
|
|EREGL
|19,37
|215.150.558
|% 0,57
|
|THYAO
|12,14
|190.486.709
|% 1,34
|
|GARAN
|7,24
|161.983.348
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|131.904.437
|% 1,12
|
|GWIND
|5,00
|129.038.274
|% 6,38
|
|EKGYO
|1,83
|66.221.075
|% 0,00
|
|GWIND
|5,00
|129.038.274
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,10
|54.470.810
|% 0,00
|
|GARAN
|7,24
|161.983.348
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|131.904.437
|% 1,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2213
|8,2265
|% 0,29
|
|Euro
|9,9549
|9,9634
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4384
|11,4958
|% 0,35
|
|Frank
|9,0356
|9,0900
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1915
|2,2025
|% 0,53
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,69
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,36
|