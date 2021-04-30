BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 09:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933035
BIST
10:011.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.400
En Düşük
1.398
10:018,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:0110,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:01468,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,92
|Açılış
|: 468,18
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
469,20
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TIRE
|6,18
|496.390
|% 9,96
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|MERIT
|249,40
|155.875
|% 8,29
|
|HEKTS
|8,50
|1.215.118
|% -71,63
|
|KRTEK
|11,70
|835.918
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,65
|5.689.276
|% -9,84
|
|AKMGY
|44,22
|44.220
|% -9,83
|
|IHGZT
|1,94
|7.554
|% -9,77
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 0,00
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 0,00
|
|FROTO
|177,20
|171.485.605
|% 0,00
|
|GWIND
|4,70
|160.355.474
|% 0,00
|
|GUBRF
|61,60
|123.245.543
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|104.186.902
|% 0,00
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,89
|112.039.182
|% 0,00
|
|GWIND
|4,70
|160.355.474
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2464
|8,2528
|% 0,61
|
|Euro
|9,9663
|10,0031
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4050
|11,4622
|% 0,06
|
|Frank
|8,9979
|9,0521
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1819
|2,1929
|% 0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,33
|