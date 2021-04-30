BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 09:37
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933038
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,2336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2437
En Düşük
8,1830
18:059,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0073
En Düşük
9,9251
18:05468,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 468,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
469,20
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2292
|8,2336
|% 0,37
|
|Euro
|9,9638
|9,9760
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4168
|11,4741
|% 0,16
|
|Frank
|9,0034
|9,0576
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1837
|2,1947
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,33
|