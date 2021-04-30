BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 09:53
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933061
BIST
10:251.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:258,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:259,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:25469,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,40
|Açılış
|: 469,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TIRE
|6,18
|1.625.352
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,38
|47.103.055
|% 9,40
|
|GOZDE
|7,32
|62.133.899
|% 9,25
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|34.690.919
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|652.013
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,78
|23.640.514
|% -6,95
|
|DESPC
|10,31
|1.101.611
|% -5,50
|
|EREGL
|19,37
|190.697.222
|% 0,57
|
|THYAO
|12,16
|169.595.291
|% 1,50
|
|GARAN
|7,25
|144.251.949
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,19
|123.602.512
|% 0,98
|
|PETKM
|6,74
|102.357.246
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,11
|53.578.817
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|144.251.949
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,19
|123.602.512
|% 0,98
|
|GWIND
|4,91
|73.125.591
|% 4,47
|
|PETKM
|6,74
|102.357.246
|% 0,60
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2375
|8,2439
|% 0,50
|
|Euro
|9,9581
|9,9912
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4447
|11,5021
|% 0,41
|
|Frank
|9,0460
|9,1005
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1934
|2,2044
|% 0,62
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,81
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,01
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,24
|