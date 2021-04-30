BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 10:47
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933119
BIST
12:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:018,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:019,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:01468,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 468,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:01
|INTEM
|44,26
|8.132.456
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.828.093
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|75.845.564
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|39.748.654
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.357.092
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,08
|57.292.524
|% -7,02
|
|FENER
|26,98
|33.614.430
|% -6,25
|
|KOZAL
|113,00
|505.343.041
|% 4,24
|
|THYAO
|12,24
|442.089.310
|% 2,17
|
|EREGL
|19,21
|355.440.974
|% -0,26
|
|GARAN
|7,24
|343.342.344
|% 0,14
|
|PETKM
|6,69
|330.015.941
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,83
|131.632.655
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|109.720.362
|% 0,48
|
|PETKM
|6,69
|330.015.941
|% -0,15
|
|GARAN
|7,24
|343.342.344
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,18
|327.495.462
|% 0,84
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2337
|8,2380
|% 0,43
|
|Euro
|9,9526
|9,9689
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4111
|11,4683
|% 0,11
|
|Frank
|9,0132
|9,0675
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1882
|2,1991
|% 0,37
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,07
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,39
|