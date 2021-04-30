BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 11:05
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933146
BIST
12:211.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:218,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:2110,0150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:21469,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 469,00
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:19
|INTEM
|44,26
|8.221.241
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.838.902
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,37
|78.845.530
|% 9,27
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,31
|106.087.421
|% 9,10
|
|KRTEK
|11,70
|54.519.382
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.388.966
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,86
|59.483.835
|% -7,75
|
|FENER
|26,90
|34.254.432
|% -6,53
|
|KOZAL
|113,30
|554.231.461
|% 4,52
|
|THYAO
|12,21
|459.111.589
|% 1,92
|
|EREGL
|19,27
|382.572.220
|% 0,05
|
|PETKM
|6,64
|380.641.568
|% -0,90
|
|GARAN
|7,24
|356.863.662
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|175.353.259
|% 0,00
|
|PETKM
|6,64
|380.641.568
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,11
|110.826.133
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|356.863.662
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|334.423.582
|% 0,70
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2549
|8,2604
|% 0,70
|
|Euro
|9,9846
|9,9949
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4194
|11,4766
|% 0,18
|
|Frank
|9,0277
|9,0821
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1893
|2,2002
|% 0,42
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,52
|