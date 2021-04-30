BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 10:09
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933078
BIST
12:091.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:098,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:099,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:09468,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 468,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:09
|INTEM
|44,26
|8.155.205
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.831.400
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|77.333.180
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|42.635.208
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.372.955
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,90
|58.755.492
|% -7,62
|
|JANTS
|723,90
|35.965.219
|% -6,58
|
|KOZAL
|113,70
|531.236.822
|% 4,89
|
|THYAO
|12,22
|449.816.210
|% 2,00
|
|PETKM
|6,64
|374.026.285
|% -0,90
|
|EREGL
|19,25
|363.362.339
|% -0,05
|
|GARAN
|7,25
|354.044.913
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|174.702.905
|% 0,00
|
|PETKM
|6,64
|374.026.285
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,11
|110.223.397
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|354.044.913
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,18
|328.503.867
|% 0,84
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2420
|8,2459
|% 0,52
|
|Euro
|9,9708
|9,9785
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4084
|11,4657
|% 0,09
|
|Frank
|9,0180
|9,0724
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1877
|2,1986
|% 0,35
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,92
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|-0,40
|