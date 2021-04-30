BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 10:23
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933087
BIST
12:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:078,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:079,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0135
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:07468,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 468,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:07
|INTEM
|44,26
|8.155.205
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.831.400
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|76.592.206
|% 9,79
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|40.442.335
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.370.664
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,96
|58.394.771
|% -7,42
|
|JANTS
|718,00
|35.444.383
|% -7,34
|
|KOZAL
|113,40
|518.925.367
|% 4,61
|
|THYAO
|12,22
|444.658.050
|% 2,00
|
|PETKM
|6,65
|367.337.811
|% -0,75
|
|EREGL
|19,23
|359.461.596
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|346.107.605
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|156.633.444
|% -0,55
|
|PETKM
|6,65
|367.337.811
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,11
|110.133.521
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|346.107.605
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,17
|327.951.763
|% 0,70
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2393
|8,2427
|% 0,48
|
|Euro
|9,9711
|9,9773
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4079
|11,4651
|% 0,08
|
|Frank
|9,0123
|9,0666
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1872
|2,1982
|% 0,33
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,07
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,39
|