BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 10:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933126
BIST
14:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:118,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:119,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0347
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:11471,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,17
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:11
|FORMT
|1,32
|12.994.569
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.442.143
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|69.983.225
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.948.086
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,70
|817.428.334
|% 4,89
|
|THYAO
|12,15
|557.747.391
|% 1,42
|
|EREGL
|19,11
|542.806.138
|% -0,78
|
|PETKM
|6,74
|519.468.327
|% 0,60
|
|GARAN
|7,22
|473.290.378
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|197.269.654
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|164.625.879
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|519.468.327
|% 0,60
|
|GARAN
|7,22
|473.290.378
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|403.009.303
|% 0,28
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2636
|8,2683
|% 0,80
|
|Euro
|9,9927
|9,9985
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4802
|11,5378
|% 0,72
|
|Frank
|9,0632
|9,1178
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1998
|2,2109
|% 0,91
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,49
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-1,11
|