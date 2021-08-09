***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021AçıklamalarBNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. - 30.06.21 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956392BIST