***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005368BIST