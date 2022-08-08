***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler109.165 0 0 24.194 0 -179 0 0 0 0 0 0 561.701 3.699 125.913 0 824.493TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye109.165 0 0 24.194 0 -179 0 0 0 0 0 0 561.701 3.699 125.913 0 824.493Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.467 0 89.467Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.913 0 -125.913 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.913 0 -125.913 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler109.165 0 0 24.194 0 -179 0 0 0 0 0 0 687.614 3.699 89.467 0 913.960Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler109.165 0 0 24.194 0 -1.946 0 0 0 0 0 0 687.614 3.699 187.795 0 1.010.521TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye109.165 0 0 24.194 0 -1.946 0 0 0 0 0 0 687.614 3.699 187.795 0 1.010.521Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.409 0 127.409Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.795 0 -187.795 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.795 0 -187.795 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler109.165 0 0 24.194 0 -1.946 0 0 0 0 0 0 875.409 3.699 127.409 0 1.137.930Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ351.669 209.303 196.940 110.873FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ351.669 209.303 196.940 110.873Finansal Kiralama Gelirleri331.370 200.934 186.460 104.580Faaliyet Kiralaması Gelirleri20.299 8.369 10.480 6.293Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-147.345 -90.435 -83.691 -50.330Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-138.636 -78.235 -78.767 -42.746Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-938 -528 -468 -290İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -6.257 0 -4.412Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.771 -5.415 -4.456 -2.882BRÜT KAR (ZARAR)204.324 118.868 113.249 60.543ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-56.527 -32.379 -30.541 -17.267Personel Giderleri-31.085 -18.924 -16.914 -10.557Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.085 -541 -542 -270Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-24.357 -12.914 -13.085 -6.440Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)147.797 86.489 82.708 43.276DİĞER FAALİYET GELİRLERİ126.045 92.956 56.845 45.973Bankalardan Alınan Faizler24.819 19.594 13.009 11.066Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı62.157 30.980 23.691 17.273Diğer39.069 42.382 20.145 17.634KARŞILIK GİDERLERİ-28.136 -29.291 -11.335 -13.190Özel Karşılıklar-28.136 -29.291 -11.335 -13.190Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-79.964 -42.341 -35.712 -22.397Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-79.964 -42.341 -35.712 -22.397Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)165.742 107.813 92.506 53.662BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)165.742 107.813 92.506 53.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-38.333 -18.346 -23.251 -1.703Cari Vergi Karşılığı-36.351 -20.222 -21.489 -8.841Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.982 0 -1.762 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 1.876 0 7.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)127.409 89.467 69.255 51.959DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI127.409 89.467 69.255 51.959Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları127.409 89.467 69.255 51.959Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı43.226 114.024Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri376.488 228.897Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-146.407 -88.726Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.313 6.749Elde Edilen Diğer Kazançlar-104.273 11.118Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 31.179 35.970Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-31.063 -18.924Ödenen Vergiler0 0Diğer-86.011 -61.060Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.587 -15.699Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.009.815 -571.136Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış7.040 -33.400Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10 1.056.031 631.744Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-46.669 -42.907Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı49.813 98.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller5,6 -30.175 -27.614Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5 140Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-30.170 -27.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 144.642Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -50.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.501 -1.773Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.501 92.869Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi202.186 55.495Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)219.328 219.215Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 618.406 369.311Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 837.734 588.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)127.409 89.467DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)127.409 89.467Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 326.416 514.417 840.833 131.127 488.318 619.445GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 1.840.801 4.576.589 6.417.390 1.387.378 4.099.162 5.486.540Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)1.839.346 4.573.668 6.413.014 1.386.921 4.097.622 5.484.543Finansal Kiralama Alacakları2.456.960 4.992.981 7.449.941 1.784.315 4.469.862 6.254.177Faaliyet Kiralaması Alacakları511 625 1.136 524 242 766Kazanılmamış Gelirler (-)-618.125 -419.938 -1.038.063 -397.918 -372.482 -770.400İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar32.035 184.853 216.888 30.133 164.666 194.799Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-30.580 -181.932 -212.512 -29.676 -163.126 -192.802ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 71.123 0 71.123 76.061 0 76.061MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6 29.079 0 29.079 26.720 0 26.720YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI7 5.852 0 5.852 7.834 0 7.834DİĞER AKTİFLER8 138.180 232.619 370.799 130.578 247.543 378.121ARA TOPLAM2.411.451 5.323.625 7.735.076 1.759.698 4.835.023 6.594.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)6 0 6 6 0 6Satış Amaçlı6 0 6 6 0 6Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.411.457 5.323.625 7.735.082 1.759.704 4.835.023 6.594.727YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 1.085.091 5.215.365 6.300.456 574.710 4.669.715 5.244.425FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR10.123 0 10.123 9.391 0 9.391İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR31.306 0 31.306 29.337 0 29.337Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.924 0 7.924 6.839 0 6.839Genel Karşılıklar11.139 0 11.139 11.139 0 11.139Diğer Karşılıklar12.243 0 12.243 11.359 0 11.359CARİ VERGİ BORCU36.083 0 36.083 38.412 0 38.412ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER86.292 132.892 219.184 54.927 207.714 262.641ARA TOPLAM1.248.895 5.348.257 6.597.152 706.777 4.877.429 5.584.206SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR12 1.137.930 0 1.137.930 1.010.521 0 1.010.521Ödenmiş Sermaye109.165 0 109.165 109.165 0 109.165Sermaye Yedekleri24.194 0 24.194 24.194 0 24.194Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri24.194 0 24.194 24.194 0 24.194Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.946 0 -1.946 -1.946 0 -1.946Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri875.409 0 875.409 687.614 0 687.614Yasal Yedekler27.023 0 27.023 27.023 0 27.023Statü Yedekleri12 0 12 12 0 12Olağanüstü Yedekler848.311 0 848.311 660.516 0 660.516Diğer Kar Yedekleri63 0 63 63 0 63Kar veya Zarar131.108 0 131.108 191.494 0 191.494Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.699 0 3.699 3.699 0 3.699Dönem Net Kâr veya Zararı127.409 0 127.409 187.795 0 187.795Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.386.825 5.348.257 7.735.082 1.717.298 4.877.429 6.594.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR11 7.839.983 29.357.987 37.197.970 6.447.596 26.714.509 33.162.105VERİLEN TEMİNATLAR11 20.532 0 20.532 31.691 0 31.691TAAHHÜTLER11 273.420 1.094.146 1.367.566 267.717 720.806 988.523Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler273.420 1.094.146 1.367.566 267.717 720.806 988.523Kiralama Taahhütleri273.420 1.094.146 1.367.566 267.717 720.806 988.523Finansal Kiralama Taahhütleri273.420 1.094.146 1.367.566 267.717 720.806 988.523Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI8.133.935 30.452.133 38.586.068 6.747.004 27.435.315 34.182.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053206BIST