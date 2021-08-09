***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Denetmden geçmiş BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. 30.06.21 BDDK ve BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. 30.06.21 Finansallarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956394BIST