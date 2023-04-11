***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/02/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.12.2022Tarih30/03/2023Saati11:00AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 10. 2023 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı, 11. Yönetim Kurulu'na tahvil, bono, kira sertifikası (sukuk) ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 12. Yönetim Kurulu'na varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 13. Vergi Usul Kanunu Geçici 32. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298/Ç Maddesi kapsamında hesaplanan değer artış tutarlarının en geç yeniden değerleme işleminin yapıldığı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yedek akçelerden pay verilmek suretiyle bilançonun pasifinde oluşturulacak özel fon hesabına aktarılması hakkında karar ittihazı.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığı'na Sibel ALYAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Esin MUTLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2022 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 5- 2022 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler. 7- Gündemin 7. maddesi gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru sonucunda, açıklanacak karar doğrultusunda şirket ortaklarına kar dağıtımının 31.12.2023 tarihine kadar yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- *********** T.C. Kimlik Nolu Birol DEPER yerine *********** T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. ********** Vergi Kimlik Nolu Hans Wolfgang PINNER yerine ********** Vergi Kimlik Nolu Mariana BEDACARRATZ OLIVER'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA'nın ve Mariana BEDACARRATZ OLIVER'ın görev süresinin de diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine paralel olarak bir yıl sonra yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi. 10- Şirketimizin 2023 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, 201465 sicil numaralı, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 B Blok Kat 9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu. 11- Tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası (sukuk) ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 3.000.000.000,-TL (üç milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu'nun 11.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası (sukuk) ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 11.2 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası (sukuk) ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 11.3 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası (sukuk) ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 11.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 11.5 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası (sukuk) ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 11.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası (sukuk) veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 11.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 11.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 12- Varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.000.000.000,-TL (bir milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 12.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 12.2 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 12.3 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 12.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 12.5 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 12.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 12.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 12.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 13- Vergi Usul Kanunu Geçici 32. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298/Ç Maddesi kapsamında hesaplanan yeniden değerleme değer artış tutarlarının en geç yeniden değerleme işleminin yapıldığı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar olağanüstü yedeklerden pay verilmek suretiyle 263.211.617 TL olarak bilançonun pasifinde oluşturulacak özel fon hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGenel Kurul Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136371BIST