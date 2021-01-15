***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
15.01.2021 11:12
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun
24.12.2020 tarih ve 87/1570
sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte onaylanmış İhraç Belgesi dikkatinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902531
BIST
11:091.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:097,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:098,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:09440,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,80
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:09
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.719.931
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.218.161
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SISE
|7,90
|579.204.006
|% 2,20
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|GARAN
|10,13
|335.826.392
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SKBNK
|1,63
|192.264.438
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,38
|116.748.920
|% 0,73
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3946
|7,4011
|% 0,55
|
|Euro
|8,9657
|8,9703
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0791
|10,1296
|% 0,28
|
|Frank
|8,2845
|8,3344
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9657
|1,9755
|% 0,46
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|5,37
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,75
|55,75
|-0,67
|