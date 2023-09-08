***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim - Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 06/09/2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 3.000.000.000.-TL (üçmilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193051BIST