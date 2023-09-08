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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.09.2023 12:13
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim - Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06/09/2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, 3.000.000.000.-TL (üçmilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193051


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Tam 11.037 11.130 21,00  
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Çeyrek 2.759 2.793 5,00  
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