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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.11.2023 16:24
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217844


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