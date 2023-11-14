***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217844BIST