***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.12.2022 13:20
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, 01.12.2022 tarihi itibarıyla şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notu (TR) AA / Stabil, kısa vadeli kredi derecelendirme notu (TR) A1+ / Stabil olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme notu dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083898
BIST
16:105.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,67
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:1018,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:1019,6462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0298
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
16:101.078,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.078,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ALFAS
|201,30
|781.022.910
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.317.007
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.413.037.741
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|99.721.125
|% -9,87
|
|THYAO
|128,40
|7.329.226.191
|% 3,22
|
|KOZAL
|403,10
|5.570.808.937
|% -0,42
|
|ASELS
|49,12
|4.444.578.324
|% 2,89
|
|EREGL
|41,98
|3.990.209.027
|% -1,18
|
|EKGYO
|7,14
|2.665.798.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.665.798.606
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,71
|639.636.098
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,59
|1.862.115.993
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|282.599.388
|% 0,00
|
|TSKB
|4,05
|613.362.036
|% -0,98
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6318
|18,6366
|% 0,02
|
|Euro
|19,6311
|19,6389
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8163
|22,9307
|% 0,31
|
|Frank
|19,8919
|20,0118
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,04
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.204
|7.263
|-11,00
|
|Yarım
|3.494
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|