***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.12.2023 11:42
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, 01.12.2023 tarihi itibarıyla şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notu (TR) AA / Stabil, kısa vadeli kredi derecelendirme notu (TR) A1+ / Stabil olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme notu dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221480
BIST
'
12:288.023
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 74,60
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2828,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0935
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9667
En Düşük
28,7673
12:2831,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5993
En Düşük
31,3888
12:281.905,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 15,95
|Açılış
|: 1.905,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BURVA
|86,35
|26.824.989
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|129.916.939
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|198.527.580
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|177.699.345
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,79
|118.597.817
|% -7,71
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.732.190.061
|% 2,09
|
|BINHO
|278,00
|2.503.216.234
|% -5,52
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|SASA
|52,60
|1.941.555.043
|% 5,45
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|EKGYO
|7,41
|418.130.934
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,76
|1.657.420.508
|% 3,33
|
|HEKTS
|22,98
|1.074.378.249
|% 3,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9546
|28,9667
|% 0,32
|
|Euro
|31,5860
|31,5993
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5590
|36,7424
|% 0,60
|
|Frank
|33,0258
|33,2247
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7022
|7,7409
|% 0,37
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,34
|25,38
|% 0,66
|
|Platin
|935,42
|937,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,05
|1.023,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,94
|80,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,30
|2.045,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
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