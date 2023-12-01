***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, 01.12.2023 tarihi itibarıyla şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notu (TR) AA / Stabil, kısa vadeli kredi derecelendirme notu (TR) A1+ / Stabil olarak belirlenmiştir.Derecelendirme notu dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221480BIST