***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun24.12.2020 tarih ve 87/1570sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte onaylanmış İhraç Belgesi dikkatinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901934BIST