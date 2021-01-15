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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.01.2021 18:20



***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Yönetim Kurulu Karar Tarihi            23.10.2020
 
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri 
Para Birimi                           TRY
Tutar                                    500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü   Borçlanma Aracı
Satış Türü                            Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                Yurt İçi
 
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş                  BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar    50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar          50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke          Türkiye
Türü                                     Finansman Bonosu
Vadesi                                  16.04.2021
Vade (Gün Sayısı)               91
Faiz Oranı Türü                    İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)   18,80000 
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)                             20,16879
Satış Şekli                                                          Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                                           TRFBNPF42113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu         TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi                       13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi                                      14.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi                               14.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi                                       15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar               50.000.000
İhraç Fiyatı                                                         0,95523
Kupon Sayısı                                                      0
İtfa Tarihi                                                            16.04.2021
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi               16.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı                  50.000.000
 
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
                                                                        
Finansman bonosu ihracı satışının tamamlaması konusunda yapılan bildirimdir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902690


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Yarım 1.412 1.450 14,54  
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