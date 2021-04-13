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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2021 17:53



***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                       Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                            TRY
Tutar                                     500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü     Borçlanma Aracı
Satış Türü                             Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                 Yurt İçi
 
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş                    BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar      50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü                                      Finansman Bonosu
Vadesi                                  12.10.2021
Vade (Gün Sayısı)                 182
Faiz Oranı Türü                     İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)   20,75000 
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,82955
Satış Şekli                             Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                             TRFBNPFE2128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu      TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi        13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi         12.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi           13.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar            100.000.000
İhraç Fiyatı                            0,90624
Kupon Sayısı                        0
İtfa Tarihi                              12.10.2021
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi            12.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
 
Finansman bonosu ihracı satışının tamamlaması konusunda yapılan bildirimdir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927555


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Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
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