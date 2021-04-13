***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASIİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.10.2021Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,82955Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBNPFE2128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,90624Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.10.2021Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Finansman bonosu ihracı satışının tamamlaması konusunda yapılan bildirimdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927555BIST