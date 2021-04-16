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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2021 15:39



***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi TRFBNPF42113 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası 
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri 
Para Birimi TRY 
Tutar 500.000.000 
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı 
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi 
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri 
Türü Finansman Bonosu 
Vadesi 16.04.2021 
Vade (Gün Sayısı) 91 
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 
ISIN Kodu TRFBNPF42113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0.95523
Kupon Sayısı 0 
İtfa Tarihi 16.04.2021 
Kayıt Tarihi 15.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. 
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.04.2021 
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Döviz Cinsi TL
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet 
Ek Açıklamalar 
Şirketimizce 14.01.2020 tarihinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFBNPF42113 ISIN kodlu, 50.000.000,- TL nominal değerli bononun bugün (16 Nisan 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928802


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