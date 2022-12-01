***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 13:52
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, 01.12.2022 tarihi itibarıyla şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notu (TR) AA / Stabil, kısa vadeli kredi derecelendirme notu (TR) A1+ / Stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083435
BIST
15:115.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 97,01
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:1118,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:1119,4725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0750
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:111.067,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.067,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:11
|YGYO
|1,76
|25.805.728
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|49.901.668
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|257.074.533
|% 10,00
|
|INTEM
|114,40
|73.967.052
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|EUYO
|4,63
|7.670.420
|% -5,70
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|THYAO
|125,10
|6.286.653.984
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,45
|4.785.920.161
|% 4,89
|
|SISE
|39,98
|3.771.918.731
|% 2,25
|
|EREGL
|43,22
|3.616.328.060
|% 1,31
|
|PETKM
|18,30
|3.246.233.797
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,31
|2.357.986.301
|% 6,10
|
|KRDMD
|15,45
|4.785.920.161
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,76
|840.130.178
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,76
|2.603.422.532
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,93
|2.683.141.777
|% -1,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6292
|18,6412
|% 0,05
|
|Euro
|19,4618
|19,4725
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,6129
|22,7263
|% 0,99
|
|Frank
|19,6490
|19,7674
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,03
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,41
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,63
|
|Cumhuriyet
|7.098
|7.206
|93,00
|
|Tam
|7.130
|7.187
|32,00
|
|Yarım
|3.458
|3.514
|16,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,80
|87,80
|0,83
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26KRTEK
Yüzde 7.61 oranında artışla 30.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 354, 883 adet işlem
-
15:25NIBAS
Yüzde 9.22 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 438, 275 adet işlem
-
15:24KRSTL
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 475, 950 adet işlem
-
15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EKGYO
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 89 artarak (% 1.83 ) 4, 450