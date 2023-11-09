***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 15:37
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili Organ Karar Tarihi
06.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
25.09.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
02.11.2024
Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216267
BIST
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17:267.860
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,26
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2628,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0566
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2630,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0712
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:261.788,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.788,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:24
|REEDR
|24,42
|1.036.346.903
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.518.988
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|229,50
|6.193.886.900
|% 0,39
|
|TABGD
|186,00
|5.178.657.760
|% 3,74
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|TUPRS
|151,20
|2.719.940.656
|% 0,60
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|EKGYO
|6,86
|1.155.455.232
|% -1,15
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|YKBNK
|17,06
|2.345.722.927
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|208.916.463
|% 0,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4953
|28,5012
|% 0,18
|
|Euro
|30,5702
|30,5816
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,8681
|35,0430
|% 0,04
|
|Frank
|31,5184
|31,7083
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5737
|7,6117
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|866,56
|867,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,54
|1.028,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,08
|1.949,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227
-
17:38XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 75, 014.00 milyon TL de
-
17:38SUNTK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 418 adet işlem
-
17:35RODRG
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 208 adet işlem