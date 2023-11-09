***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili Organ Karar Tarihi06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı2.000.000.000Para BirimiTRYİhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüNitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiSPK Başvuru Tarihi25.09.2023SPK Başvuru SonucuONAYSPK Onay Tarihi02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi02.11.2024Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216267BIST