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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2023 15:37
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yetkili Organ Karar Tarihi
06.09.2023

İhraç Tavanı Tutarı
2.000.000.000 

Para Birimi
TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma  Aracı

Satış Türü 
Nitelikli  Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

SPK Başvuru Tarihi
25.09.2023 

SPK Başvuru Sonucu
ONAY

SPK Onay Tarihi
02.11.2023 

İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
02.11.2024 

Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216267


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Sterlin 34,8681 35,0430 % 0,04  
Frank 31,5184 31,7083 % 0,03  
Riyal 7,5737 7,6117 % 0,17  
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17:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,61 22,64 % 0,66  
Platin 866,56 867,87 % 0,66  
Paladyum 1.024,54 1.028,28 % 0,66  
Brent Pet. 80,52 80,52 % 0,66  
Altın Ons 1.949,08 1.949,37 % 0,66  
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