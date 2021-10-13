***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBNPFE2128 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.10.2021Vade (Gün Sayısı) 182Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBNPFE2128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,90624Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.10.2021Kayıt Tarihi 11.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.10.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizce 12.04.2021 tarihinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFBNPFE2128 ISIN kodlu, 100.000.000,- TL nominal değerli bononun bugün (12 Ekim 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970109BIST