***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/12/2020Karar Sayısı18Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2020 - 30.06.2020 tarihli Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Şirketin mali durumu hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Ali Kağan YAŞA Tuna GÜREŞ Esin MUTLUGenel Müdür Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mali ve İdari İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913478BIST