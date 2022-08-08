***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 20:08
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2022 - 30.06.2022 tarihli Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile yarıyıl Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, 08.08.2022
Genel Müdür
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı
Mali ve İdari İşler Müdürü
Sibel ALYAR Tuna GÜREŞ Esin MUTLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053208
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.030,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.030,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9338
|17,9354
|% 0,13
|
|Euro
|18,2674
|18,3072
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,5811
|21,6893
|% 0,11
|
|Frank
|18,6769
|18,7894
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7564
|4,7802
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,84
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|7,78
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.904
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.364
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,42
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
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