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***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

22.08.2023 12:08
***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
30/01/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
BNP Paribas Issuance B.V.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.100.000
Adet
122
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/08/2023
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188142


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Çeyrek 2.799 2.828 4,00  
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