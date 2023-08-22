***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
22.08.2023 12:08
***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
30/01/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
BNP Paribas Issuance B.V.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.100.000
Adet
122
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/08/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188142
BIST
'
14:077.809
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,60
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0727,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0730
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0729,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0300
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7000
En Düşük
29,6300
14:071.663,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.663,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|17.339.752
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,27
|120.916.904
|% -9,74
|
|HKTM
|74,90
|217.705.067
|% -8,55
|
|TUPRS
|142,00
|8.982.836.522
|% 1,65
|
|THYAO
|255,70
|8.043.540.987
|% -1,27
|
|TCELL
|59,70
|4.466.561.803
|% 5,01
|
|KOZAL
|27,28
|3.340.615.923
|% 2,94
|
|KONTR
|270,20
|2.890.285.613
|% 6,38
|
|SKBNK
|4,06
|690.883.582
|% 0,50
|
|ZOREN
|4,97
|844.165.919
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,93
|1.428.262.744
|% -1,11
|
|ODAS
|12,65
|1.850.187.498
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,50
|2.259.589.565
|% -3,19
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1947
|27,2012
|% 0,22
|
|Euro
|29,6373
|29,6541
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,6052
|34,7788
|% 0,24
|
|Frank
|30,8567
|31,0426
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2287
|7,2649
|% 0,20
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|7,16
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|9,95
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.196
|11.260
|14,00
|
|Yarım
|5.615
|5.656
|7,00
|
|Çeyrek
|2.799
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,50
|0,14
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,37
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20OZRDN
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 925 adet işlem
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 72 kaybederek (% -0.63 ) 8, 351
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, ZOREN, EKGYO
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, THYAO, TCELL
-
14:19XU100
Endeks 7, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 93, 343.00 milyon TL de