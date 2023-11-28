***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi30/01/2023Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin UnvanıBNP Paribas Issuance B.V.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)44.800.000Adet714İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih29/11/2023Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220474BIST