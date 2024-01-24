Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

24.01.2024 11:55
***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
30/01/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
BNP Paribas Issuance B.V.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
46.850.000
Adet
755
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/01/2024
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242437


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:288.003
Değişim :  0,67% |  53,10
Açılış :  7.983  
Önceki Kapanış :  7.950  
En Düşük
7.939 En Yüksek
8.019
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 16,39 4.057.049 % 10,00  
ULAS 23,10 13.814.146 % 10,00  
PKART 49,72 23.483.200 % 10,00  
BYDNR 31,70 196.155.695 % 9,99  
BAYRK 29,06 23.622.148 % 9,99  
daha fazla
12:28 Alış Satış %  
Dolar 30,2803 30,2831 % 0,36  
Euro 33,0330 33,0431 % 0,71  
Sterlin 38,4292 38,6220 % 0,65  
Frank 34,8228 35,0326 % 0,84  
Riyal 8,0501 8,0905 % 0,31  
daha fazla
12:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,80 % 0,66  
Platin 912,57 913,99 % 0,66  
Paladyum 967,54 972,08 % 0,66  
Brent Pet. 80,04 80,04 % 0,66  
Altın Ons 2.033,29 2.033,58 % 0,66  
Seans Raporu 12:28
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru