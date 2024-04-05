***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
05.04.2024 13:45
***BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
30/01/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
BNP Paribas Issuance B.V.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
46.050.000
Adet
755
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/04/2024
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268312
BIST
'
14:109.357
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 228,32
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:1032,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1145
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:1034,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:102.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MRGYO
|5,06
|78.019.416
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.935.012
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.650.610
|% 9,96
|
|BSOKE
|23,68
|238.801.155
|% -9,13
|
|AKENR
|14,96
|1.095.548.662
|% -8,50
|
|BRKVY
|178,70
|8.367.583
|% -6,49
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|SNPAM
|87,20
|3.539.289
|% -5,11
|
|THYAO
|298,25
|6.745.702.212
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,51
|4.806.567.013
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.681.149.706
|% 2,73
|
|KCHOL
|214,60
|2.718.033.366
|% 2,58
|
|EREGL
|41,04
|2.253.166.897
|% 4,11
|
|ISCTR
|12,51
|4.806.567.013
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.681.149.706
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,48
|742.992.393
|% 4,18
|
|EKGYO
|9,80
|1.184.559.558
|% 5,60
|
|VAKBN
|16,34
|1.315.104.041
|% 2,19
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0078
|32,0122
|% 0,36
|
|Euro
|34,7001
|34,7218
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0693
|40,2701
|% 0,18
|
|Frank
|35,1276
|35,3037
|% 0,08
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|922,56
|925,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,64
|1.014,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,04
|91,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.291,82
|2.292,15
|% 0,66
|