***BNPPI* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.02.2024 18:12
***BNPPI******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GSIPD, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören GOSCF.V, GUBPO.V, MTBPV.V ve UJSAE.V kodlu varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
RAMAZAN AYVERDI
48270813
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
20/03/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250836
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0809
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:0533,4792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1966
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,52
|Açılış
|: 2.017,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,16
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9161
|30,9209
|% 0,26
|
|Euro
|33,4643
|33,4744
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,0373
|39,2330
|% 0,78
|
|Frank
|35,0010
|35,2119
|% 0,56
|
|Riyal
|8,2191
|8,2603
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|911,92
|913,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,79
|973,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,05
|2.028,36
|% 0,66
|